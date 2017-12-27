В Актобе водителям дают газ только при отметке в техпаспорте

В Актобе назревает новый скандал вокруг автогаза. На заправках у водителей теперь требуют, чтобы в техпаспортах была специальная отметка о том, какое топливо заливать в бак. В противном случае заправлять машину отказываются, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

На заправках топливо есть, и даже в свободной продаже, только вот заливают его не всем. Объявление, которое и вызвало переполох, теперь висит на всех газовых автозаправках Актобе. Водители не сразу понимают, что от них требуется. Официально горожан никто не предупреждал об изменениях. Возмущены даже те, у кого в техпаспорте прописано, каким топливом заправлять авто.

Оказывается, авторами нововведения стали бизнесмены, которые как раз и торгуют сжиженным газом. Предприниматели утверждают, что сделано это исключительно ради самих же водителей. Мол, только так можно выяснить точное количество тех, кто ездит на экономичном топливе, а значит, и выяснить, какой на самом деле объем газа необходим региону.

Алтынай Муханова, зам. председателя Ассоциации поставщиков газовых компаний:

- Мы хотим помочь тем же водителям этой же акцией, потому что, если сейчас на январь месяц мы заявим действительно на количество машин, которые прошли регистрацию, естественно, это будет цифра увеличена, можно сказать, наполовину. Поэтому, естественно, и объем Министерство энергетики нам выделит намного больше, и, может быть, тема как раз и закроется.

Но актюбинцы продолжают возмущаться. Через соцсети они обращаются к чиновникам с единственным вопросом: насколько законны эти ограничения с продажей сжиженного газа. В акимате же пожимают плечами: частный бизнес – чужая территория.

Горожане все же требуют чиновников вмешаться в ситуацию. Ждут актюбинцы и результатов проверки специальной рабочей группы. Неделю назад комиссия, в состав которой вошли даже сотрудники ДВД и ДКНБ, принялась выяснять причины очередного дефицита газа на заправках. В акимате обещали обнародовать результаты, но пока ничего неизвестно.

Фото с сайта kolesa.kz