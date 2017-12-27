Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Во встрече приняли участие президенты: Азербайджанской Республики – И.Алиев, Республики Армения – С.Саргсян, Республики Беларусь – А.Лукашенко, Кыргызской Республики– С.Жээнбеков, Республики Молдова – И.Додон, Российской Федерации – В.Путин, Республики Таджикистан – Э.Рахмон, Республики Узбекистан – Ш.Мирзиёев.

В ходе встречи главы государств подвели итоги председательства Российской Федерации в СНГ в 2017 году.

Нурсултан Назарбаев поздравил Президента России Владимира Путина с успешным завершением председательствования в СНГ и подчеркнул важность проделанной Российской Федерацией работы по развитию интеграции на евразийском пространстве и укреплению международного авторитета Содружества.

Глава государства напомнил о прошедшем в ноябре этого года в г.Минске саммите ОДКБ, на котором были рассмотрены наиболее актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

"Нет таких проблем, которые мы не могли бы решить в переговорном порядке. Нам необходимо работать дальше на основе принципов суверенитета и взаимного уважения", - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев пожелал Владимиру Путину успехов на предстоящих выборах в Президенты Российской Федерации и выразил уверенность в том, что многонациональный народ России сделает правильный выбор.

В заключение стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в различных областях и пожелали успехов Республике Таджикистан на посту председателя СНГ в будущем году.

Фото Акорды