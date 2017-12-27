Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана
Метель, гололед и сильный ветер ожидают жителей регионов.
Штормовое предупреждение распространило РГП «Казгидромет» по трех областям Казахстана, сообщает Zakon.kz.
В Костанайской области ночью 27 декабря ожидается местами метель, ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области днем 27 декабря ожидается западный, северо-западный ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с. Местами метель, гололед.
В Петропавловске днем 27 декабря ожидается западный, северо-западный ветер 15-20 м/с, метель, гололед.
27 декабря в Акмолинской области ожидается снег, местами метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью 15-20, местами порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с.
В Астане 27 декабря ожидается снег, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 95%.
Фото с сайта khabar.kz
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