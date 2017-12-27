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Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана

27 декабря 2017, 00:48

Метель, гололед и сильный ветер ожидают жителей регионов.

Штормовое предупреждение распространило РГП «Казгидромет» по трех областям Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Костанайской области ночью 27 декабря ожидается местами метель, ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области днем 27 декабря ожидается западный, северо-западный ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с. Местами метель, гололед.

В Петропавловске днем 27 декабря ожидается западный, северо-западный ветер 15-20 м/с, метель, гололед.

27 декабря в Акмолинской области ожидается снег, местами метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью 15-20, местами порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с.

В Астане 27 декабря ожидается снег, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 95%.

Фото с сайта khabar.kz


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