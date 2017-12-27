Студентка полностью разделась, чтобы призвать людей не вырубать ели

Жительница Иркутска решила необычным образом привлечь внимание общественности к проблеме вырубки леса. Лиана Клевцова устроила голый пикет среди ёлок.

21-летняя студентка приехала со знакомыми в лес, украсила одно из деревьев. Девушка разделась и устроила фотосессию. Снимки и видео она разместила на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

— Для того чтобы создать новогоднее настроение, не обязательно рубить деревья. Лучше нарядить живую ель. А для дома рынок заполнен искусственными красавицами на любой вкус и кошелёк, — написала она в своей публикации.

Клевцова отметила, что регион и так ежегодно страдает от лесных пожаров, теряя тысячи гектаров драгоценных деревьев, которые являются лёгкими планеты. Поэтому она на собственном примере решила показать, как "красиво и ярко можно встретить новогодние праздники, сохранив деревья живыми".

Фото © VK/Лиана Клевцова. Источник: Лайф