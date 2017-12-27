Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Студентка полностью разделась, чтобы призвать людей не вырубать ели

27 декабря 2017, 00:51

Обнажённая девушка нарядила одно из деревьев и поучаствовала в эротической фотосессии.

Жительница Иркутска решила необычным образом привлечь внимание общественности к проблеме вырубки леса. Лиана Клевцова устроила голый пикет среди ёлок.

21-летняя студентка приехала со знакомыми в лес, украсила одно из деревьев. Девушка разделась и устроила фотосессию. Снимки и видео она разместила на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

— Для того чтобы создать новогоднее настроение, не обязательно рубить деревья. Лучше нарядить живую ель. А для дома рынок заполнен искусственными красавицами на любой вкус и кошелёк, — написала она в своей публикации.

Клевцова отметила, что регион и так ежегодно страдает от лесных пожаров, теряя тысячи гектаров драгоценных деревьев, которые являются лёгкими планеты. Поэтому она на собственном примере решила показать, как "красиво и ярко можно встретить новогодние праздники, сохранив деревья живыми".

Фото © VK/Лиана Клевцова. Источник: Лайф


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...