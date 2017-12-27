Найден Ноев ковчег

Он может быть похоронен в Турции.

Археологи считают, что Ноев ковчег может быть похоронен в Турции. Спасательное судно, выстроенное Ноем, затеряно где-то в горах Арарата. Согласно библейскому преданию, ковчег затерялся спустя 150 суток после окончания всемирного потопа.

Ученые отмечают странности при описании процесса сборки ковчега, когда Ной возводил судно около 100 лет, хотя самое прочное дерево разлагается всего за 50 лет. Не исключено, считают исследователи, что все действие происходило при участии неизведанных сил. Поэтому остатки ковчега так сложно отыскать.

Ранее археологи отмечали, что найти ковчег на самом деле не представляется возможным, так как древесина корабля давно уже сгнила. Одновременно в 2010 году группе ученых удалось отыскать следы древнего корабля, который мог оказаться ковчегом Ноя.

Источник: Дни24. Фото из открытых источников