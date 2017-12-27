В центре Астаны появилась селфи-елка

Селфи-елка появилась в Астане. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на акима района «Сарыарка» Армана Турлубека.

«Дорогие друзья!!! Мы уже все с нетерпением ждём самый волшебный праздник года, когда чудеса ждут не только дети, но и взрослые. И для всех нас открылась Медиа Селфи Ёлка, благодаря которой абсолютно любой человек и абсолютно с любой точки мира может поздравить всех с наступающим Новым годом, написать своё поздравление всем своим родным и близким. И теперь праздник действительно станет ещё более тёплым и чудесным», - написал аким района и разместил на своей странице в Инстаграм видео.

По его словам, всё, что нужно, - это написать свое пожелание на сайте selfi.kz и загрузить фото.

«И всё! Ваше фото с текстом вашего поздравления будет на селфи-елке. Медиа Селфи Ёлка размещена на одном из излюбленных мест отдыха горожан, на городской площади, - пояснил аким. - В городе мы установили десятки привычных нам новогодних ёлок. А эта елка необычна, днем смотрится декоративной, а ночью она переливается многочисленными огнями, освещая все вокруг! Астана по праву становится лидером в smart технологиях, и эта инновационная ёлка ещё раз подчёркивает стремление столицы продвигать в жизнь новые технологии».