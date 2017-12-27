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Жээнбеков рассказал об активной вербовке жителей Центральной Азии в ИГ

27 декабря 2017, 01:24

Президент Кыргызстана предупредил о сильном влиянии идеологии ИГ* в регионе.

Лидер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что в Центральной Азии наблюдается усиление распространения идеологии террористической организации «Исламское государство»*.

«Усиливается распространение идеологии ИГ и других подобных радикальных группировок в Центральной Азии, ведётся активная пропаганда и вербовка граждан наших государств», — цитирует Жээнбекова РИА Новости.

По его словам, без активного взаимодействия стран СНГ и ОДКБ в сфере пограничной безопасности «невозможно полноценно обеспечить коллективную безопасность», а также противостоять значительной части современных вызовов и угроз.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации в Афганистане из-за противоборства между ИГ и талибами.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в РК

Фото © AP Photo / Raqqa Media Center


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