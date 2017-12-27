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С Байконура запустили ракету-носитель со спутником

27 декабря 2017, 01:41

Состоявшийся пуск стал последним в этом году.

27 декабря в 01 часов 00 минуты по времени Астаны с космодрома «Байконур» в штатном режиме осуществлен пуск ракеты-носителя «Зенит-S2Б» с космическим аппаратом «Ангосат». Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Пуск осуществлен со стартового комплекса ракеты-носителя «Зенит-СМ» (пусковая установка №1) площадки 45 космодрома «Байконур».

Космический аппарат «Ангосат» является геостационарным спутником связи для обеспечения телерадиовещания в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Республики Ангола и всего Африканского континента.

Спутник изготовлен Публичным акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» по заказу Министерства связи и информационных технологий Республики Ангола.

Проект «Ангосат» предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, его запуск на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания.

Гарантийный срок активного существования космического аппарата «Ангосат» - 15 лет, его масса - 1685 кг.

Согласно утвержденному плану запусков космических аппаратов с космодрома «Байконур», состоявшийся пуск стал последним в этом году.

Фото Роскосмоса


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