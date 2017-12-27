22 декабря скончался основатель Нархоза, академик Каби Окаев, сообщает Zakon.kz.

Информация была опубликована на официальной странице вуза в Instagram.

«22 декабря 2017 года ушел из жизни заслуженный работник Казахстана, академик Академии наук высшей школы Казахстана, доктор экономических наук, профессор Окаев Каби Окаевич.

Каби Окаевич достиг таких высот благодаря редчайшему трудолюбию, энциклопедическим знаниям, особому интеллекту и прекрасным организаторским качествам. Являясь одним из основателей первого экономического вуза в Казахстане – Алма-Атинского института народного хозяйства (ныне Университет Нархоз), он более двадцати лет возглавлял два крупных факультета АИНХ: планово-экономический и учетно-экономический. С 1975 по 2005 год он являлся бессменным руководителем кафедры «Экономика». Каби Окаевич занимал активную жизненную позицию: один из первых руководителей учебно-методического объединения Министерства образования и науки Республики Казахстан, автор методики и организатор первых в Казахстане деловых экономических игр для студентов экономических вузов, Председатель редсовета Казахской энциклопедии по экономике, Председатель экспертного совета по экономическим наукам Департамента по аттестации научных кадров Республики Казахстан.

Под его чутким руководством сформировалась целая плеяда звездных выпускников, которые по сей день делают вклад в развитие экономики нашей страны.

Для университета, науки и общества это невосполнимая утрата», - говорится в публикации.