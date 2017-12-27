Глава государства подписал Кодекс о таможенном регулировании в РК

Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым подписан Кодекс Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», направленный на совершенствование системы таможенного регулирования, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Наряду с этим Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования», направленный на приведение законодательства в соответствие с Кодексом Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан».