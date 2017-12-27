На трассах эвакуировали около 100 человек из-за поломанного транспорта и заносов

Бригады трассовых медико-спасательных пунктов эвакуируют людей из сломанного автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК.

В эти дни в связи с непогодой в усиленном режиме работают трассовые медико-спасательные пункты (ТМСП) Центра медицины катастроф, расположенные на наиболее аварийно-опасных участках республиканских автодорог. Основной их задачей является оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Кроме этого, трассовые пункты используются, как пункты обогрева для водителей и пассажиров, оказавшихся в снежных заносах.

Всего за этот зимний период 2017 года силами бригад экстренного реагирования трассовых медико-спасательных пунктов эвакуировано из неисправного автотранспорта и снежных заносов уже около 100 человек, 8 из которых дети. За минувшие сутки силами трассовых медико-спасательных пунктов эвакуировано более 30-ти человек.

Так, в Павлодарской области сотрудники трассового медико-спасательного пункта «Калкаман» эвакуировали и спасли 20 человек, которые находились в сломавшемся автобусе, следовавшем по трассе Кызылорда-Павлодар из Павлодара в город Экибастуз. В связи с погодными условиями и отсутствием вблизи населенного пункта, а также из-за низкой температуры воздуха, было принято решение эвакуировать пассажиров в ближайший пункт обогрева.

В Актюбинской области силами трассового пункта «Калыбай» на трассе Самара-Шымкент из поломанного микроавтобуса 13 человек были эвакуированы в дорожно-эксплуатационный пункт. Все спасенные люди были осмотрены медиками. Пострадавших нет: обошлось без переохлаждений и обморожений.

В настоящее время на территории Казахстана работает уже сорок таких пунктов. Их организованная работа позволяет оказывать и медицинскую и спасательную помощь пострадавшим в ДТП на республиканских трассах.

Более того, сотрудники трассовых пунктов принимают как окрестное население, так и всех проезжающих, помогая им справиться с любыми неблагоприятными симптомами.

Фото: inform.kz