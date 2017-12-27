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Появились почтовые марки к юбилеям вступления Казахстана в ООН и созыва СВМДА

27 декабря 2017, 06:58

На площадках ООН наша страна выдвинула в разные годы востребованные мировым сообществом инициативы, в том числе СВМДА.

В Министерстве иностранных дел состоялась церемония гашения почтовых марок, посвященных 25-летию вступления Республики Казахстан в Организацию Объединенных Наций, а также созванной Главой государства Нурсултаном Назарбаевым инициативы о Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В церемонии приняли участие заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев и исполнительный директор акционерного общества «Казпочта» Сауле Егембердиева.

«За время своего членства в рядах ООН Казахстан сумел не только успешно интегрироваться в международное сообщество государств, но и занять в нем заметное место. На площадках ООН наша страна выдвинула в разные годы востребованные мировым сообществом инициативы, в том числе СВМДА», - отметил Е. Ашикбаев в своем приветственном обращении.

Также заместитель главы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «за четверть века СВМДА состоялась, как структура, занявшая достойное место в мировой политике, и обоснованно претендует на статус эффективного инструмента укрепления безопасности и мер доверия в Азии».

Фото: пресс-служба МИД РК


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