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Первая леди США потребовала спилить самое старое дерево перед Белым домом

27 декабря 2017, 07:09

Дерево было посажено в 1828 году седьмым президентом США Эндрю Джексоном.

Первая леди США Меланья Трамп потребовала спилить 200-летнюю магнолию на южной лужайке Белого дома, пишет Лента.ру.

Дерево было посажено в 1828 году седьмым президентом США Эндрю Джексоном. Специалисты Национального дендрария, прибывшие в резиденцию американского лидера, подтвердили, что магнолия гниет и слишком повреждена, чтобы оставаться на своем месте.

По утверждению издания, Меланью Трамп беспокоила безопасность журналистов и посетителей Белого дома, которые часто вставали перед деревом во время взлета президентского вертолета с лужайки.

Магнолия будет спилена уже на этой неделе. Миссис Трамп попросила сохранить уцелевшую древесину.

Фото: Jason Reed / REUTERS


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