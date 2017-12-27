Охранника осудили за жестокое избиение напарника в спорткомплексе Астаны

Конфликт между двумя охранниками привел одного из них на скамью подсудимых в Астане, сообщили в пресс-службе суда Астаны.

В столице между гражданином К. и охранником А. в оздоровительно-спортивном комплексе "Ренессанс" произошел словесный конфликт. Далее К. под предлогом обхода территории для сдачи дежурства позвал А. на улицу, где, убедившись, что за ними никто не наблюдает, ударил потерпевшего в лицо.

От полученного удара А. упал спиной на землю, после этого К. продолжил наносить неоднократные удары руками и ногами в область головы А. Из-за полученных телесных повреждений пострадавший бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован.

Приговором Алматинского районного суда №2 Астаны К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 частью 1 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и назначить наказание в виде трех лет ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Как пояснили в пресс-службе, в ходе судебного процесса между сторонами заключено медиативное соглашения.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков