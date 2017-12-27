Завершился первый этап чемпионата Казахстана по хоккею

27 декабря 2017, 07:39

Во втором этапе команды проведут ещё по 18 игр.

Завершился первый этап регулярного чемпионата Казахстана, пишет sports.kz.

Все команды провели по 36 матчей. Турнирную таблицу возглавляет столичный «Номад», на второй месте — кокшетауский «Арлан», а тройку лидеров замыкает петропавловский «Кулагер».

Во втором этапе команды проведут ещё по 18 игр.

Фото: sports.kz


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