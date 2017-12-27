Завершился первый этап чемпионата Казахстана по хоккею

Во втором этапе команды проведут ещё по 18 игр.

Завершился первый этап регулярного чемпионата Казахстана, пишет sports.kz.

Все команды провели по 36 матчей. Турнирную таблицу возглавляет столичный «Номад», на второй месте — кокшетауский «Арлан», а тройку лидеров замыкает петропавловский «Кулагер».

Во втором этапе команды проведут ещё по 18 игр.

Фото: sports.kz