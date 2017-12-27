Юбэнк назвал условие для боя с Головкиным

Бой Головкин — Юбэнк-младший мог состояться еще год назад.

Крис Юбэнк, отец британского боксера Криса Юбэнка-младшего (26-1, 20 КО), заявил, что его сын готов встретиться с Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), если реванш того с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) сорвется, сообщает Sports.kz.

«Забавно смотреть интервью Кугана Кассиуса [журналист] с Крисом Юбэнком. Когда того спросили, кто победит — «Канело» или GGG? — он ответил: «Юбэнк-младший будет готов, в случае если „Канело“ получит травму», — цитирует Юбэнка в твиттере боксер Энтони Фаулер.

Бой Головкин — Юбэнк-младший мог состояться еще год назад, однако переговоры зашли в тупик из-за желания отца Криса полностью руководить процессом организации боя.

Фото: SPORTS.KZ