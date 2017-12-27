Алматинец придумал игру престолов по-казахстански

В арсенале игрока - фишки, карточки и тонкий расчёт. На то, чтобы обыграть соперника дается - тридцать минут.

Как завоевать ханство и объединить все жузы? Это главная цель уникальной настольной игры, автор которой - алматинец. Проект запатентован и не имеет аналогов в Казахстане. Стать победителем, то есть ханом, может любой желающий - старше семи лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

На одном поле - сорок родов трех жузов Казахского ханства. Задача игрока - собрать в свои владения наибольшее количество сел и аулов. Все, как во времена Великих завоеваний, только действие разворачивается на картонной плоскости. В арсенале игрока - фишки, карточки и тонкий расчёт. На то, чтобы обыграть соперника дается - тридцать минут.

Когда фишки игроков встречаются на одном поле, обязательно должен произойти бой. Для решения спора нужно прибегнуть к помощи батыров, султанов, тулпаров и сарбазов.

На разработку «Казахского ханства» у автора проекта Кобыланды Жанабекулы ушло около года. Игра включает в себя элементы игр в шахматы, нард, «Монополии», и «Игры престолов». Перед тем, как пустить проект в широкие массы - Кобыланды протестировал игру на самых разных пользователях. Итог этой огромной работы - побеждать врагов и завоёвывать Казахское ханство может как ребенок семи лет, так и пенсионер.

«То есть игра почему Казак хандыгы называется, потому что вы играете как султан, то есть как играли скажем Абылай, Касым, это как Жанибек и Керей в самом начале. Они же объединяли роды, и чем больше ты казахских родов объединяешь, тем больше твой статус поднимается. И кто первый больше станет, тот становился ханом», - сказал автор проекта Кобыланды Жанабекулы.

Настольная игра Казахское ханство - объединяет в себе также традиции и обычаи народа. Например, при попадании фишки в секцию "Базар", игроки используют карточки с описаниями разных обрядов, которые тоже помогают заполучить желаемую территорию. К слову, первая партия - 500 экземпляров уже в свободной продаже. Цена одного набора колеблется от 15 до 21 тысячи тенге.

Фото: ТК "Алматы"