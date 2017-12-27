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Пленарное заседание Мажилиса Парламента РК

27 декабря 2017, 09:50

Депутаты рассмотрели ряд законопроектов.

В Мажилисе Парламента РК прошло пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

В частности, были рассмотрены проекты законов «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (первое чтение), «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (первое чтение).

Также подготовили заключения по по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности».

И продолжили работы над проектом закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о предоставлении и условиях использования земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения отделяющихся частей ракет-носителей при пусках с космодрома «Байконур».

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Фото: Казахстанская правда


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