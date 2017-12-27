В Астане родители винят врачей в смерти своего 4-месячного сына

Марсель попал в больницу с высокой температурой и через 3 дня скончался от пневмонии.

Для молодой семьи из Астаны 17 декабря навсегда останется горьким днем. Умер их 4-месячный сын, сообщает Zakon.kz со ссылкой 31 канал.

Марсель попал в больницу с высокой температурой и через 3 дня скончался от пневмонии. Родители винят медиков. Они утверждают, что все праздничные дни в больнице не было ни одного лечащего врача.

Маленькая Милана думает, что ее младший братик Марсель до сих пор лежит в больнице. Поверить в то, что сына, которого носила под сердцем девять месяцев, больше нет, не может и мать Газиза Сарсалиева.

Повышение температуры для полугодовалого ребенка – дело обычное, но родители забили тревогу, когда температура не спадала целый день. Малыша забрали на скорой, однако в самой больнице, как оказалось, работали не так оперативно. Марселю поставили диагноз ротавирусная инфекция и назначили лечение, но высокая температура держалась еще два дня. На третьи сутки ребенка по просьбе матери все-таки забрали в реанимацию, но и это не помогло. Уже на следующий день грудничок скончался.

– Мы же не живем в неразвитых странах, где можно допустить до такого, что ребенок от ротавируса мог скончаться. Я считаю, что это халатность врачей, в первую очередь, что они не досмотрели, не взяли дополнительный анализ, не помогли ребенку, - сетует мать Марселя Газиза Сарсалиева.

Не поверив в то, что малыш мог умереть из-за обычной инфекции, родители сразу решили провести судмедэкспертизу. По предварительным результатам, специалисты зафиксировали, что у ребенка была двусторонняя пневмония, и своевременное лечение могло бы спасти ребенка.

В столичной инфекционной больнице отказались комментировать инцидент. Сейчас семья ждет окончательных результатов судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас семья Квон обратились в ДВД и на этом останавливаться не собираются: в ближайшие дни в поисках справедливости заявление подадут и в столичную прокуратуру.

Фото: Алау ТВ