Депутаты Алматы отказались от новогоднего корпоратива и устроили праздник для детей 

Развлекали гостей аниматоры - любимые герои танцевали и играли в подвижные игры, детвору угостили сладостями и конечно вручили подарки.

Депутаты маслихата Алматы отказались от новогоднего корпоратива, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал Алматы.

Вместо этого народные избранники устроили праздник для сотен малышей из малообеспеченных семей. Каждый из них пригласил детей со своего округа. Развлекали гостей аниматоры - любимые герои танцевали и играли в подвижные игры, детвору угостили сладостями и конечно вручили подарки.

«У нас корпоратива не будет, нам эта идея очень понравилась мы думаем, что и в следующем году и по всем праздникам, вместо того, чтобы 37 человек сидели за одним большим, праздничным столом мы лучше пригласим несколько сотен детей и подарим им радость, праздник», - сказал депутат маслихата Алматы Ержан Еркинбаев.

Хороводы с детьми у новогодней елки водил сегодня и аким Медеуского района. Для маленьких жителей праздничная программа прошла во дворце школьников. Сначала малыши увидели спектакль, поставленный силами воспитанников творческих коллективов. После - карнавал с главными героями: Дедом Морозом, Снегурочкой и символом будущего года - Собакой.

«У меня семеро детей, я Алтын Алка. Очень рады, дети рады, радуются такому празднику. Хочу всех казахстанцев поздравить с этим прекрасным праздником Новым годом», - сказала Шолпан Кегиспаева.