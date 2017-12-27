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В Минфине Узбекистана подтвердили увольнение 24 сотрудников

27 декабря 2017, 09:24

Ранее узбекские СМИ сообщали о 50 уволенных сотрудниках Минфина.

В Министерстве финансов Узбекистана подтвердили увольнение 24 человек, сообщает Sputnik Узбекистан.

После критики Мирзиёева 22 декабря из центрального аппарата Минфина были уволены двое руководителей главного управления и двое их заместителей.

Кроме того, своих должностей лишились четверо руководителей управления, один заместитель, трое руководителей отделов и четверо других сотрудников.

Позднее пришлось освободить служебные кресла еще восьми сотрудникам.

Ранее узбекские СМИ сообщали о 50 уволенных. Причиной массового снятия с должностей стали недостатки в работе ведомства, выявленные в течение года.

Фото: Sputnik/Рамиз Бахтияров.


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