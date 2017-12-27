Гражданин Кыргызстана промышлял в Алматы автокражами
27 декабря 2017, 09:35
Только по одному району города установлено 5 фактов краж.
Подозреваемый ,1992 г.р., гражданин Кыргызской Республики, не имеющий постоянного места жительства, за ряд краж из чужих автомобилей задержан оперативниками УВД Алмалинского района, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
"Как установлено, ранее уже судимый гражданин М. прибыл в Алматы на заработки. Сначала работал разнорабочим. Затем вспомнил старое и снова стал зарабатывать себе на жизнь преступным путем: разбивал стекла автомобилей, оттуда он воровал видеорегистраторы и личное имущество владельцев машин. Только по Алмалинскому району установлено 5 аналогичных фактов. Начато досудебное расследование по ст.188 ч.2 УК РК. В рамках процессуальной необходимости просим граждан, кто мог пострадать от преступных действий этого человека, обратиться по телефонам: 254-46-00 и 254-46-01", - сообщил начальник УВД Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев.
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