Почти на 500 тыс. тенге оштрафована женщина за двойное гражданство
Женщина привлечена к административному штрафу.
Транспортные полицейские оштрафовали 30-летнюю женщину за двойное гражданство почти на 500 тысяч тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.
Сотрудники Линейного отдела внутренних дел в аэропорту Алматы выявили гражданку Турции, 1987 года рождения, с двойным гражданством Турции и Республики Казахстан.
В отношении задержанной составлен административный протокол по статье ст.496 ч.2 КоАП РК (Несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства).
Женщина привлечена к административному штрафу в размере 453 800 тенге.
С начала года на обслуживаемом участке ДВД на транспорте сотрудниками Управления миграционной службы к административной ответственности привлечены 2749 граждан, в том числе за нарушение правил пребывания - 2507 иностранцев, из них граждан СНГ - 2386, дальнего зарубежья - 121.
Постановлениями судов 328 иностранцев выдворены за пределы страны.
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