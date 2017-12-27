Почти на 500 тыс. тенге оштрафована женщина за двойное гражданство

Транспортные полицейские оштрафовали 30-летнюю женщину за двойное гражданство почти на 500 тысяч тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

Сотрудники Линейного отдела внутренних дел в аэропорту Алматы выявили гражданку Турции, 1987 года рождения, с двойным гражданством Турции и Республики Казахстан.

В отношении задержанной составлен административный протокол по статье ст.496 ч.2 КоАП РК (Несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства).

Женщина привлечена к административному штрафу в размере 453 800 тенге.

С начала года на обслуживаемом участке ДВД на транспорте сотрудниками Управления миграционной службы к административной ответственности привлечены 2749 граждан, в том числе за нарушение правил пребывания - 2507 иностранцев, из них граждан СНГ - 2386, дальнего зарубежья - 121.

Постановлениями судов 328 иностранцев выдворены за пределы страны.