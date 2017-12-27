Вопросы энергоэффективности и энергосбережения в предпринимательстве обсудили в Астане

Институт развития электроэнергетики и энергосбережения при поддержке МИР РК проводится активная работа совместно с Всемирным банком.

В Астане в Центральном аппарате партии «Нур-Отан», под председательством заместителя Председателя РОСПП, депутата Мажилиса Парламента РК – Айзады Курмановой, состоялось заседание Республиканского общественного совета по поддержке предпринимательства по вопросу развития энергосбережения и повышения энергоэффективности в предпринимательстве».

В ходе заседания с докладом выступил Председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК Рустам Акбердин, который отметил, что согласно поставленной задачи Главы государства по итогам 2016 года энергоемкость ВВП РК была снижена на 20%.

Кроме того, Институт развития электроэнергетики и энергосбережения при поддержке МИР РК проводится активная работа совместно с Всемирным банком. К примеру, за два года реализации Проекта «Повышение энергоэффективности в Казахстане» по всему Казахстану отобрано 44 социальных объекта (детские сады, школы и больницы). По 19 из них разработаны проектно-сметные документации и уже в этом году после строительно-монтажных работ сданы в эксплуатацию 9 учреждений в городах Актау и Караганда.

О текущей ситуации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в Республике Казахстан доложил Председатель Правления Института развития электроэнергетики и энергосбережения Бауржан Смагулов.

В заседании приняли участие представители центральных государственных органов и ведомств, общественные деятели, представители ассоциаций и союзов, а также в режиме видеоконференции заместители акимов областей и городов Астаны и Алматы, курирующие вопросы энергетики.

По итогам заседания было принято решение о подготовке рекомендаций с дальнейшей передачей их в Правительство РК, которые должны включать следующие направления:

- Повышение качества аудита через развитие саморегулируемых организаций;

- совершенствование ГЧП в сфере энергосбережения;

- вопросы сокращения контрольно-надзорных функций в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.