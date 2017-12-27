Как в Алматы убирают выпавший снег
В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
В Алматы идет работа по уборке снега, сообщает Zakon.kz со ссылкой на УПРиРП.
С 4 часов 27 декабря 2017 года в городе Алматы началось выпадение снега. Высота снежного покрова в городе на 8 часов утра 27 декабря составила 10 см, в горных и предгорных районах 15 см.
В целях предупреждения гололедных явлений коммунальными службами с начала снегопада производится посыпка дорожного полотна противогололедными материалами, в которой задействовано 184 ед. пескоразбрасывателей.
С 7 часов организованы колонны специализированной техники по подметанию и сгребанию снега с проезжей части дорог. Для уборки снега всего задействовано 604 единиц спецтехники. Количество дорожных рабочих составляет 2 322 человек.
По состоянию на 8 часов утра 27 декабря использовано 2 794 тонн противогололедной смеси.
По данным Казгидромета, выпадение снега прогнозируется с перерывами до 28 декабря.
В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
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