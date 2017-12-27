На большей части Казахстана пройдут осадки

На всей территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде снега. На большей части республики ожидается метель, гололед, туман, усиление ветра, на юге, юго-востоке сильное усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами 23-28, порывы 30 м/с и более, в отдельных районах ожидается метель, туман, гололед. В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области 30 м/с и более. В Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, в отдельных районах – туман, гололед. В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами ожидается метель, туман, гололед. В Акмолинской области местами ожидается метель, туман, гололед, ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20 м/с. В Мангистауской, ночью в Западно-Казахстанской области местами ожидается метель, гололед, ветер 15-22, порывы 25 м/с. В Алматинской области местами ожидается туман, гололед, ветер 18-23 м/с. В Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается метель, гололед, туман, ветер 15-20 м/с. В Атырауской, Карагандинской областях местами ожидается метель, гололед, ветер 15-20 м/с. В Алматы днем -5°, снег. В Астане днем -9°, облачно, слабый снег.

Фактическая погода на 10:01 по времени Астаны.