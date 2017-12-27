Президент РК подписал Кодекс о таможенном регулировании в РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Сообщить об ошибке х 4896038-5df2cc49b1ed4c52a72e9fa4bc311830 Текст с ошибкой: Комментарий: