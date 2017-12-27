Президент РК подписал Кодекс о таможенном регулировании в РК
Главой государства подписан Кодекс Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», направленный на совершенствование системы таможенного регулирования
Текст Кодекса публикуется в печати.
27 декабря 2017, 10:02
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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