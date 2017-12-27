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Президент РК подписал Кодекс о таможенном регулировании в РК

 

Главой государства подписан Кодекс Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», направленный на совершенствование системы таможенного регулирования

Текст Кодекса публикуется в печати.

 

27 декабря 2017, 10:02
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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