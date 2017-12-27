Легенда казахстанского футбола может завершить карьеру

39-летний Самат Смаков после новогодних праздников может объявить о том, что более не выйдет на поле.

Один из лучших футболистов страны последних двадцати лет близок к завершению карьеры, сообщает СИА «SPORTINFORM».

39-летний Самат Смаков после новогодних праздников может объявить о том, что более не выйдет на поле. Причиной тому не травма или физическое состояние, а целый ряд заманчивых предложений на руководящие должности. С. Смакова желают видеть в системе трех клубов КПЛ и в федерации футбола страны. И легенда казахстанского футбола решил взять время на раздумье.

«Мне пока нечего комментировать, звоните после Нового года, тогда все будет ясно. Вы первыми узнаете о моем решении», - коротко сказал знаменитый футболист в телефонном разговоре.

Самат Смаков является рекордсменом сборной Казахстана по сыгранным матчам (75 матчей и 2 гола) и одним из самых титулованных футболистов страны. На его счету 6 чемпионских титулов, больше лишь у его близкого друга Андрея Богомолова (у него 7 золотых медалей). Последние полтора года он провел в составе «Ордабасы», также в его карьере были «Елимай», «Иртыш», «Ростсельмаш» (Россия), «Женис», «Кайрат», «Актобе» и «Ризеспор» (Турция).