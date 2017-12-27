Казахстанский скрипач из Америки выступит в Астане

Камерный симфонический оркестр «Астана Опера» и солист Ордабек Дуйсен (скрипка, США) выступят с концертом «Музыка на все времена».

Известный казахстанский скрипач Ордабек Дуйсен – концертмейстер симфонического оркестра «Даллас Опера» (США), Почетный артист и приглашенный профессор Университета искусств г. Колима (Мексика), артист симфонического оркестра г. Форт Уорт (США), главный концертмейстер фестиваля AIMS в Граце (Австрия). Творчество музыканта было отмечено многими наградами, он – лауреат республиканских и международных конкурсов, обладатель почетного знака «Мәдениет саласыңың уздігі», лауреат Государственной молодежной преми «Дарын». Окончил Казахскую национальную академию музыки в классе профессоров Раисы и Айман Мусаходжаевых, аспирантуру и магистратуру Далласского университета штата Техас (США) в классе профессора Эдуарда Шмидера. Выступления Ордабека Дуйсена с успехом проходили в странах Европы, Азии и Америки.

Ордабек и Ильяс Дуйсен – достойные продолжатели яркой музыкальной династии, их отец – домбрист-кюйши, мать и сестра Дина – пианистки.

В этот вечер публике будут представлены образцы творчества австрийских классиков Йозефа Гайдна и Вольфганга Амадея Моцарта. Прозвучит Симфония №29 ля мажор (K. 201) В.А. Моцарта. Интересно, что это грандиозное произведение с обилием музыкальных тем, великолепное по своим масштабам и технике сочинения великий композитор создал в семнадцатилетнем возрасте.

Ордабек Дуйсен так прокомментировал выбор концертной программы:

- В этот вечер я впервые исполню концерт для скрипки с оркестром соль мажор Й. Гайдна. Выступать на родине для меня большая радость, и я выражаю благодарность руководству театра в лице директора Г.А. Ахмедьярова за представленную возможность. Этот концерт для меня особенный еще и потому, что мы будем музицировать вместе с моим братом. От имени всех артистов приглашаю слушателей прожить эти моменты музыки вместе.

Начало концерта в 19:00.