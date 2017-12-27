Фонды прямых инвестиций с участием ККМ проинвестировали 10 млрд тг в капитал казахстанских компаний

В 2017 году Фонды прямых инвестиций с участием Казына Капитал Менеджмент (ККМ) направили в экономику РК более 10 млрд тенге, из которых инвестиции ККМ 6,5 млрд тенге. Это составило 124% от планового показателя.

Справочно: В настоящее время семейство АО «Казына Капитал Менеджмент» включает 13 фондов private equity. География инвестирования распространяется от стран СНГ и BRIC до стран Америки и стран Юго-Восточной Азии с приоритетом на Казахстан.

Инвестиционный портфель самого ККМ достиг 66,5 млрд тенге, увеличившись на 10% по предварительным итогам 2017 года.

Общий размер стратегического портфеля ККМ в нынешнем году достиг 161,8 млрд. тенге, что на 11,7 млрд тенге больше по сравнению с прошлым годом.

Чистая прибыль компании составила 3,8 млрд тенге, что в 5 раз выше планового показателя.

Справочно: в 2016 году этот показатель был отрицательным и убыток составлял 2 млрд тенге.

В результате своей деятельности ККМ получил инвестиционный доход в размере $13 млн, осуществив успешные выходы из 9 проектов.

В 2017 году ККМ профинансировал проекты в сфере горнорудной промышленности, сельского хозяйства и пищевой промышленности. Среди них Усть-Каменогорская птицефабрика, «Караганды Кус» и «Вист Групп» (инновации в горнорудной отрасли).

На 1 вложенный доллар США, ККМ привлекает в экономику Казахстана 2,2 доллара США частных инвестиций.

«В прошлом году ККМ завершила год с убытком порядка 2 млрд тенге. В 2017 году было решено поменять бизнес-подходы: перераспределить средства, активизировать деятельность существующих фондов, создавать новые фонды с минимальным участием ККМ, искать другие направления для развития рынка private equity. Эти шаги дали свои положительные результаты: все финансовые и инвестиционные показатели были успешно перевыполнены», - сказал заместитель Председателя Правления АО «Казына Капитал Менеджмент» Тимур Бегулиев.

АО «Kазына Капитал Менеджмент» (ККМ) - фонд фондов прямых инвестиций (private equity), созданный в 2007 году для содействия устойчивому развитию национальной экономики. Фонды семейства ККМ предоставляют капитал компаниям в различных секторах экономики с целью дальнейшего роста и повышения конкурентоспособности. ККМ входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».