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В Шымкенте ураган повалил три новогодние елки

27 декабря 2017, 10:33

Сейчас восстановлением елей занимается городская служба ЖКХ.

Из-за ночного урагана упали три новогодние елки в Шымкенте, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЮКО.

«Из-за порывов ветра 21м/сек упали 3 искусственные новогодние елки на площади Аль-Фараби, аллее Калдаякова и на площади перед областным акиматом. Информация передана дежурному городского акимата», - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас восстановлением елей занимается городская служба ЖКХ.

Сильный ветер также сорвал кровлю со здания самого департамента по ЧС ЮКО площадью 288 квадратных метров и повалил несколько электрических столбов по Темирлановскому шоссе и улице Аргынбекова. Пострадавших нет.

Кроме того, из-за плохих погодных условий движение на участке автодороги «Алматы - Ташкент - Термез» с 593 по 665 км закрыто для всех видов автотранспорта.

Фото: tvk-uko.kz


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