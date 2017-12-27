Вопрос создания специализированных следственных судов рассмотрели на Высшем судебном совете

На заседании Высшего судебного совета РК рассмотрен вопрос образования 16 специализированных следственных судов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на аппарат совета.

Как поясняется, согласно Конституционному закону «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» местные суды образуются Главой государства по представлению председателя Верховного суда, согласованного с Высшим судебным советом.

Институт следственных судей в республике функционирует с 1 января 2015 года. Следственный судья осуществляет деятельность, направленную на обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина на досудебных стадиях уголовного производства.

«Образование следственных судов обусловлено реализацией 22-го шага Плана нации - 100 конкретных шагов, предусматривающего обеспечение баланса между обвинением и защитой в судах за счет поэтапной передачи следственному судье полномочий по санкционированию всех следственных действий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина», - отмечается в информации.

За время функционирования институт следственных судей состоялся и оправдал себя, лица, вовлеченные в орбиту уголовного преследования, стали активно защищать свои права путем обращения к следственным судьям.

Изначально к полномочиям следственного судьи были отнесены вопросы санкционирования содержания под стражей, домашнего и экстрадиционного ареста, временного отстранения от должности, запрета на приближение, применения залога, ареста на имущества, эксгумации трупа, объявления международного розыска.

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы отправления правосудия» в ведение следственных судей дополнительно отнесены вопросы санкционирования осмотра, обыска, личного обыска и выемки.

11 декабря этого года главой государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности», предусматривающий передачу от прокуратуры суду полномочий по санкционированию всех уголовно-процессуальных действий (меры процессуального принуждения и следственные действия), а также проведения негласных следственных действий; наделение лица, в отношении которого проводились негласные следственные действия, правом обратиться в суд с заявлением о признании этих действий незаконными и возмещении причиненного ущерба; наделение адвокатов полномочиями по обращению к следственному судье с ходатайством о назначении экспертизы и о производстве отдельных следственных действий.

«Образование следственных судов позволит повысить гарантии защиты конституционных прав человека и гражданина, будет способствовать усилению судебного контроля на досудебной стадии уголовного процесса», - отметили в аппарате Высшего судебного совета.