ПРАВМЕДИА: приглашаем на вебинар 2018 года по трудовому праву!

Вебинар состоится 10 января 2018 года в 11:00 часов по времени Астаны.

Дамы и господа! ПРАВМЕДИА готовится к началу нового сезона вебинаров! Примите участие в первом вебинаре 2018 года с ведущим экспертом по трудовому праву Гилёвой Н.В. Мы посвятим его обзору Нормативного Постановления Верховного Суда РК от 6 октября 2017 года № 9 «О некоторых вопросах применения судами законодательства при разрешении трудовых споров».

Вебинар состоится 10 января 2018 года в 11:00 часов по времени Астаны.

В программе:

● Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в согласительной комиссии;

● Особенности прекращения трудового договора в связи с истечением срока действия;

● Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника;

● Некоторые основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя;

● Разъяснения Верховного суда РК при привлечении работников к дисциплинарной ответственности;

● Иные аспекты Нормативного постановления Верховного суда РК.

Также ведущая ответит на ваши вопросы. В первую очередь разберем наиболее интересные из числа заранее заданных.

Вебинар полезен юристам, бухгалтерам, сотрудникам отдела кадров, руководителям предприятий, а также всем работодателям и работникам.

Для участия в вебинаре зарегистрируйтесь.

Задайте свой вопрос ведущей.