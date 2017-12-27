Престижные госномера на авто подорожают в Казахстане с нового года

В Казахстане с 1 января вступает в силу новый Налоговый кодекс, одним из нововведений которого станет увеличение пошлин на некоторые VIP-автомобильные номера.

Согласно пока еще действующему Налоговому кодексу, госпошлина за госзнаки 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 (за исключением знаков автомашин госорганов) составляет 137 МРП или 310 853 тенге (в 2017 году).

Кроме того, за номера цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 нужно заплатить 228 МРП или 517 332 тенге (в 2017 году).

Госпошлина за выдачу государственного регистрационного номерного знака на автомобиль согласно новому Налоговому кодексу установлена в том же размере — 2,8 МРП (6 734 тенге в 2018 году).

Вместе с тем, согласно нововведению, список VIP-номеров расширяется. Чем «престижнее» номер, тем большую пошлину придется заплатить:

за номерные знаки 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 — в размере 57 МРП или 137 085 тенге (в 2018 году).

за номерные знаки 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковыми буквенными обозначениями - в размере 114 МРП или 274 170 тенге;

за номерные знаки 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 - в размере 137 МРП или 329 485 тенге;

за номерные знаки 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквами - в размере 194 МРП или 466 570 тенге;

за номерные знаки 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 - в размере 228 МРП или 548 340 тенге;

за номерные знаки 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквами - 285 МРП или 685 425 тенге;

за номерные знаки с одинаковыми буквами (исключения составляют номера 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 707, 777, 800, 888, 900, 999) - в размере 57 МРП или 137 085 тенге.