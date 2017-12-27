Тысячи кыргызстанцев в двух регионах страны остались без света

Жители ряда сел Чуйской и Таласской областей остались без электричества, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".

Обильный снегопад и ветер в Чуйской и Таласской областях стали причиной отключения электроэнергии. В этих районах под тяжестью выпавшего снега, повалившихся веток деревьев провисли и оборвались провода.

На некоторых участках воздушных линий электропередачи из-за ветра произошел схлест проводов ЛЭП, повреждены изоляторы, линейные разъединители и другое энергооборудование. Разбушевавшаяся в ночь на 27 декабря стихия привела к отключению электроэнергии в Токмоке, Чуйском, Ысык-Атинском, Аламудунском, Сокулукском, Жайыльском, Московском, Панфиловском районах Чуйской области; в Манасском, Кара-Бууринском районах Таласской области.

Над устранением последствий стихии работают 128 оперативно-выездных бригад электромонтеров ОАО "Северэлектро", усилена работа столов заявок, привлечена вся спецтехника.

Источник: Sputnik Кыргызстан.

Фото: Sputnik / Александр Кряжев.