Тысячи кыргызстанцев в двух регионах страны остались без света
Под тяжестью выпавшего снега, повалившихся веток деревьев провисли и оборвались провода.
Жители ряда сел Чуйской и Таласской областей остались без электричества, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".
Обильный снегопад и ветер в Чуйской и Таласской областях стали причиной отключения электроэнергии. В этих районах под тяжестью выпавшего снега, повалившихся веток деревьев провисли и оборвались провода.
На некоторых участках воздушных линий электропередачи из-за ветра произошел схлест проводов ЛЭП, повреждены изоляторы, линейные разъединители и другое энергооборудование. Разбушевавшаяся в ночь на 27 декабря стихия привела к отключению электроэнергии в Токмоке, Чуйском, Ысык-Атинском, Аламудунском, Сокулукском, Жайыльском, Московском, Панфиловском районах Чуйской области; в Манасском, Кара-Бууринском районах Таласской области.
Над устранением последствий стихии работают 128 оперативно-выездных бригад электромонтеров ОАО "Северэлектро", усилена работа столов заявок, привлечена вся спецтехника.
Источник: Sputnik Кыргызстан.
Фото: Sputnik / Александр Кряжев.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.