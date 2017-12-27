Кадровые перестановки произвели в Федерации профсоюзов РК

В Астане состоялось очередное заседание Исполнительного комитета Федерации профсоюзов Республики Казахстан. Были рассмотрены организационные вопросы, а также согласно Уставу федерации были избраны председатели территориальных объединений профсоюзов четырех областей, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов РК.

Так, Гульнара Жумагельдиева назначена советником председателя Федерации профсоюзов.

Председателем территориального объединения профсоюзов Северо-Казахстанской области избран Ерик Нуракаев, председателем территориального объединения профсоюзов Акмолинской области - Кали Рахметов, председателем территориального объединения профсоюзов города Астаны - Тастанбек Есентаев, председателем территориального объединения профсоюзов Жамбылской области - Мейрамбек Тулепберген.

Ранее занимавшие должность председателя территориального объединения профсоюзов Акмолинской области К. Бекишев, 1947 года рождения; председателя территориального объединения профсоюзов Северо-Казахстанской области Д. Ахметова, 1954 года рождения; председателя территориального объединения профсоюзов г. Астана С. Мынбаев, 1952 года рождения, решением исполкома были освобождены в связи с достижением пенсионного возраста.

Б. Сапарбаева освобождена от занимаемой должности председателя территориального объединения профсоюзов Жамбылской области в связи с переходом на другую работу.

Гульнара Амангельдиевна Жумагельдиева, 1974 года рождения. Родилась в г. Караганды. В разные годы работала специалистом Карагандинского филиала АО «БанкТуранАлем», юрисконсультом Профсоюза трудящихся горно-металлургической промышленности Карагандинской области, ведущим специалистом Астанинского филиала АО «Народный банк Казахстана», директором Департамента, заместителем председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

Ерик Есимович Нуракаев, 1960 года рождения, уроженец Северо-Казахстанской области, с. Орталык. В разные годы был акимом Акжарского района СКО, акимом Есильского района СКО и акимом г. Петропавловск, руководителем Северо-Казахстанского филиала партии «Нұр Отан», заместителем акима Северо-Казахстанской области.

Кали Султанахмедович Рахметов, 1961 года рождения. Родился в станции Ковыльная Акмолинской области. В прошлом занимал руководящие должности в налоговом комитете по Есильскому району г. Есиль Акмолинской области, начальником Налогового управления по Бостандыкскому району Налогового департамента по г. Алматы. Являлся акимом г. Есиль, занимал должность советника акима Акмолинской области.

Тастанбек Кутжанович Есентаев, 1960 года рождения. Родился в г. Уральск Западно-Казахстанской области. В разные годы занимал должности начальника Управления туризма, физической культуры и спорта Карагандинской области, вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан, председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры, председателя Комитета по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Мейрамбек Мылтыкбайулы Тулепберген, 1957 года рождения. Родился в с. Ушарал Таласского района Жамбылской области. Ранее работал на руководящих должностях республиканских изданий «Жетісу», «Халық кеңесі», «Егемен Қазақстан», директором департамента АО «НК «Қазақстан темір жолы», заместителем акима Жамбылской области.