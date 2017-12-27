Российские школьные автобусы оснастят "мигалками"
Введены требования о включении при движении автобуса проблескового маячка желтого или оранжевого цвета на крыше автобуса.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает установление мигалок на крышах школьных автобусов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, передает РБК.
Вносятся изменения в «Правила дорожного движения», утвержденные в 1993 году. «Введены требования о включении при движении автобуса проблескового маячка желтого или оранжевого цвета на крыше автобуса», — говорится в пояснительной записке.
Кроме того, определены условия перевозки в автобусах сотрудников туристических и экскурсионных организаций, которые участвуют в программе поездки. Также уточняются требования к стажу работы водителя автобуса — он должен быть не менее одного года.
Фото: maz.by.
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