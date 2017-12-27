Блогеры высказались в защиту арестованной звезды Instagram

Популярные блогеры Казнета прокомментировали арест звезды Instagram Айжан Байзаковой, которую отправили за решетку на трое суток за мелкое хулиганство.

Популярный блогер Ержан Рашев заметил, что в Казахстане все "очень сильно блюдут за моралью".

"Чтобы никто фотографии полуголые не выкладывал, чтобы никто на старших не кричал, чтобы никто прилюдно не раздевался и, не дай бог, гомосятину не демонстрировал. А ежели кто уят нарушает – его осуждают и даже борются с ним вроде. Амбалы видеообращения записывают, петиции против подписывают и письма президенту пишут. Я с этим спорить не берусь, может это и правильно, таков наш менталитет и ничего с ним уже не поделаешь", — написал Рашев на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, он задался вопросом, почему "ұят" связан с ситуациями, которые касаются обнажения.

"Почему он не распространяется, например, на бедность? Или на плохие дороги? Или на экологию? Вот живет, например, где-нибудь в провинции семья в нищете, хибару на шестерых делит, выживает на 30 тысяч тенге в месяц. И тут к ним в двери врывается ватага амбалов с депутатами с мешками бабла и орет на них: Не деген адамдар! (Что за люди — ред.) Вы что вытворяете? Это же стыдно так жить! Вот вам деньги, вот вам жилье, вот вам обеспечение! И больше не смейте народ позорить!", — продолжил он.

Но в Казахстане почему-то нет таких "уятменов", заключил Рашев.

Участник популярной команды вайнеров Yuframe Артур Аскарулы заступился за свою коллегу по цеху.

"Друзья нужно уметь отличать образ в Интернете и реальную жизнь, за то, что девчонки сами вышли и разделись арестовывать на 3 суток? Что? Учитывая, что она прямо на сцене отговаривала их это делать, и не нужно говорить типа она заслужила это своим поведением, своими фотками, она в жизни не такая, кто хочет, тот смотрит, это говорит даже не статистика. Поддержите мою подругу, мне кажется, можно было обойтись и штрафом", — написал Аскарулы на своей странице в Instagram.

Байзакову поддержала и другая участница Yuframe Карина Оксукпаева.

"Любят у нас гасить тех, кто не как все. Просто никак не хочу комментировать эту ситуацию, но хочу, чтобы Айжан знала, что мы с ней", — написала она.

Визажист Владимир Атамас также возмутился арестом девушки.

"Ребята, что за беспредел??? Айжан Байзакова не виновна! Она НЕ ЗАСТАВЛЯЛА этих девушек раздеваться, они это сделали абсолютно добровольно! БАЙЗАКОВА НЕ ВИНОВНА!!!", — написал он.

Байзакова 17 декабря провела в ночном клубе конкурс на раздевание среди девушек. В суде пояснили, что тем самым она проявила "неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц". По словам полиции, девушку привлекли к ответственности за проведение в общественном месте мероприятия с нарушением общественного порядка и этических норм. По решению суда нарушительница была подвергнута административному аресту сроком на трое суток.

По условиям конкурса, приз в 50 тысяч тенге был обещан полностью обнажившейся девушке. В соцсетях появилось видео с этого вечера, на кадрах которого видно, как голая девушка стоит боком к остальным посетителям заведения, в то время как ведущая продолжает рассказывать об условиях конкурса и призывать других присоединиться. На следующий день на странице певца из дуэта "Нур-Мукасан" Мукасана Шахзадаева появилось видео, на котором более десяти мужчин просят обратить внимание на воспитание девушек.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Акмодаси