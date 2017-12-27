Возрастные ограничения на информацию введут в РК

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили в первом чтении проект закона РК «О защите детей от информации причиняющей вред их здоровью и развитию» и сопутствующие поправки к нему, передает корреспондент Zakon.kz.

«Проект закона «О защите детей от информации причиняющей вред их здоровью и развитию» внесен на рассмотрение Мажилиса парламента 13 апреля 2017 года по инициативе депутатов парламента. Данный законопроект направлен на защиту детей от причиняющей вред информации, распространяемой через СМИ. Открытость стран мира друг другу, максимальное развитие телекоммуникационных сетей, увеличение возможности обмена информации, безусловно, заставляет задумываться о чистоте духовного пространства», - сказал депутат Бекболат Тлеухан.

При этом он отметил, что документом вводятся некоторые правовые понятия, прежде отсутствующие в юридическом обороте.

«Прежде всего, определено, какую информационную продукцию запрещается распространять или ограничивать ее распространение среди детей определенных возрастных групп. Для этого вводятся такие понятия, как «возрастная классификация информационной продукции» и «возрастная категория». По проекту устанавливаются следующие возрастные категории такой информационной продукции, она классифицируется согласно развитию и способностей миропознания детей до 6 лет, старше 6 лет, 12,14,16-летнего возраста», - сообщил мажалисмен.

В целом, по его словам, в проекте закона предусмотрен запрет информационной продукции, которая основана на жестокости и насилии, побуждает детей к совершению, представляющих опасность для их жизни деяний, а также суицида.

«Об этом стоит нам хорошенько задуматься. Также запрет предусматривается на информацию, содержащую сцены порнографического и специального сексуально-эротического характера, пропагандирующую нетрадиционную сексуальную ориентацию. Вместе с тем, информация, отрицающая институт семьи и агитирующая против национальных традиций, также признана причиняющей вред детям. Телеканалы должны транслировать отвечающую данным требованиям информационную продукцию с нанесением соответствующего знака возрастной категории. В противном случае к ним будут приняты предусмотренные законом меры», - подчеркнул он.

Для совершенствования госуправления и деятельности правоохранительных органов впервые дано определение понятия «информационная продукция для детей». Эта информационная продукция, предназначенная по направленности, тематике, содержанию и оформления непосредственно для детей.

«Каковы другие основные особенности законопроекта? Во-первых, определены принципы госполитики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Во-вторых, отражены правовые пути пресечения оборота причиняющей вред информационной продукции. В-третьих, установлено удобное время трансляции в эфире теле-, теле-радио и кинопродукции для детей. В-четвертых, в целях информационной безопасности детей, созданы возможности для экспертизы компьютерных и электронных игр. В-пятых, уточнены полномочия исполнительных органов по защите детей от причиняющей вред информационной продукции», - перечислил Б. Тлеухан.

Как он отметил, еще одной особенностью законопроекта можно назвать введение отдельной статьи, предусматривающей дополнительные требования к распространению отдельных видов информации для детей.

«И в соответствии с данной статьей теперь будет контролироваться содержание, оформление информационной продукции, которая используется для обучения, воспитания детей, в организациях дошкольного образования. Аналогичный контроль будет осуществляться и в системе образования. Еще одной важной особенностью является то, что будет проводиться экспертиза информационной продукции», - сказал депутат.

В частности, аккредитация экспертов и экспертных организаций, наделенных правом проведения экспертизы информационной продукции, будет осуществляться комиссией, создаваемой при уполномоченном органе.

«Установлены особые требования к информационной продукции, распространяемой посредством сетей телекоммуникаций. Конечно, все новеллы перечислить очень сложно. Если говорить вкратце, то основные позиции таковы: учитывая, что лица, трактующие такой ценз как свобода, иначе использующие ее не с точки зрения блага общества и населения, а скорее в групповых интересах, а порой и в преступных целях - заполонили информационное пространство и поэтому защита детей от причиняющей вред информации на законодательном уровне - наша национальная государственная задача», - заключил он.

Также в первом чтении депутаты одобрили сопутствующий проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Цель его заключается в приведении в соответствие действующих законодательных актов в соответствие с проектом основного закона. Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в 1 Кодекс (КоАП) и 3 закона РК.

Ксения Давыдова, Астана.