В соответствии с пунктом 3 статьи 120 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила структуру и формат заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары.

В частности, при заявлении товаров к выпуску товаров до подачи декларации на товары лицо, которое будет выступать декларантом товаров при подаче декларации на товары, подает таможенному органу заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары в виде электронного документа или документа на бумажном носителе.

Заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары подается лицом, которое может выступать декларантом товаров.

Заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары должно содержать сведения о лице, которое будет выступать декларантом, избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска товаров, определяемые Комиссией в зависимости от вида заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, лица, которое будет выступать декларантом, категорий товаров и таможенных процедур.

Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года.