Тенге укрепляется перед Новым годом
В обменниках доллар покупают/продают по 331-332,3 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 331,14 тенге за доллар (-1,22 тенге), объем торгов – 188,35 млн долларов (-9 600 тыс. USD).
В обменниках доллар покупают/продают по 331-332,3 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,5500 тенге за юань (-0,2400 тенге), объем торгов – 700 тыс. юаней (-700 тыс. юаней).
В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.
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