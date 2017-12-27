Экспертизу компьютерных игр намерены ввести в РК

Депутат Мажилиса Парламента РК Бекболат Тлеухан сообщил, что в целях информационной безопасности детей нормами законопроекта «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» предусматривается создание возможностей для экспертизы компьютерных и электронных игр, передает корреспондент Zakon.kz.

«В целях информационной безопасности детей созданы возможности для экспертизы компьютерных и электронных игр. Уточнены полномочия исполнительных органов по защите детей от причиняющей вред информационной продукции», - сказал он на пленарном заседании палаты.

По его словам, другой особенностью проекта закона является введение дополнительной статьи, дополнительных требований к распространению отдельных видов информации для детей.

«В соответствии с данной статьей теперь будет контролироваться содержание и оформление информационной продукции, которая используется для обучения и воспитания детей в организациях дошкольного образования. Аналогичный контроль будет осуществляться в системе образования», - пояснил депутат.

Как отметил мажилисмен, согласно законопроекту, предусмотрен запрет информационной продукции, которая основана на жестокости и насилии, побуждает детей к совершению представляющих опасность для их жизней деяний, а также суициду, содержит сцены порнографического и специального сексуально-эротического характера, пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию.

«Вместе с тем, информация, отрицающая институт семьи, агитирующая против национальных традиций, также признана причиняющей вред детям. Телеканалы должны транслировать отвечающую данным требованиям информационную продукцию с нанесением соответствующего знака возрастной категории», - сказал парламентарий.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: ЦДИ