М.Кул-Мухаммед поручил обеспечить качественное и своевременное исполнение Конкретного Плана партийной модернизации

Мухтар Кул-Мухаммед провел совещание с участием руководителей структурных подразделений Центрального аппарата и областных филиалов партии «Нұр Отан» главной темой которого стала реализация задач, озвученных Президентом Казахстана, Председателем партии в ходе расширенного заседания Политического совета.

Открывая совещание, Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» поблагодарил за проделанную работу секретаря партии Наталью Годунову, которая 20 декабря была назначена членом Центральной избирательной комиссии. Кадровые перестановки также произошли в структуре Центрального аппарата партии. Руководителем аппарата фракции партии «Нұр Отан» в Мажилисе Парламента РК назначена Индира Мамашева, ранее занимавшая должность заместителя директора Центра политического анализа и стратегических исследований.

В ходе совещания Мухтар Кул-Мухаммед озвучил перед коллегами ряд первостепенных задач, которые включает в себя Конкретный План партийной модернизации, разработанный по поручению Председателя партии и утвержденный 14 декабря текущего года постановлением Бюро Политсовета. Первые результаты этой большой работы уже есть. Так, проведена аттестация сотрудников Центрального аппарата и разработан проект программы «Партийные кадры». В следующем году планируется создание диалоговых площадок с акцентом на новые коммуникационные и имиджевые технологии. Будет предусмотрен запуск партийной онлайн-платформы «Общественная инициатива», а также серии новых партийных проектов. В молодежном крыле «Жас Отан» в настоящее время ведется оптимизация организационной структуры, а также активная подготовка к Съезду, который станет своеобразной перезагрузкой государственной молодежной политики. План партийной модернизации также затронет аналитический и стратегический потенциал партии, систему партийного образования.

- Нам необходимо обеспечить качественное и своевременное исполнение Плана модернизации. Мы начали эту внутрипартийную реформу с аттестации сотрудников Центрального аппарата партии. Достижение всех поставленных задач Плана партийной модернизации будет измеряться конкретными целевыми индикаторами, - подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед.

Более детально об итогах аттестации сотрудников Центрального аппарата на совещании рассказал секретарь партии Габидулла Абдрахимов. По его данным, аттестация включала в себя два ключевых этапа: тестирование (на знание нормативных документов и оценку уровня компетенции) и собеседование. Кроме того, для сотрудников был предусмотрен и промежуточный этап в виде написания эссе на предложенную тему. Стоит отметить, что тестирование проходило на базе АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» при Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции. В итоге из 77 человек, принявших участие в тестировании, первый этап не смогли преодолеть только 2 нуротановца. По итогам собеседований аттестационной комиссией приняты следующие решения: 62 человека или 80% сотрудников Центрального аппарата - соответствуют занимаемой должности, 11 работников подлежат повторной аттестации и 4 человека - не соответствуют занимаемой должности. Из числа тех, кто успешно прошел все этапы аттестации - 30% сотрудников рекомендована ротация, в том числе в регионы, 10 нуротановцев будут зачислены в Республиканский партийный кадровый резерв, для 21 сотрудника рекомендовано повышение в должности, для 8 - понижение, кроме того 24 человека должны будут повысить свою квалификацию, а 1 пройти стажировку. По словам Г.Абдрахимова, благодаря проведенной аттестации сотрудники Центрального аппарата смогли укрепить свои знания и получить рекомендации по дальнейшему саморазвитию. В следующем году подобный кадровый аудит будет проведен во всех региональных филиалах партии.

Также на совещании был представлен проект программы «Партийные кадры», разработанный по поручению Председателя партии. Подробную информацию о новой программе представил секретарь партии Каныбек Жумашев. Цель программы «Партийные кадры» - повышение качественного состава партии, приведение партийных кадров в соответствие с политическими критериями, подготовка и воспитание кадровых партийных работников, готовых твердо отстаивать позиции партии в условиях политической конкуренции. Реализация программы, рассчитанной до 2020 года, включает в себя введение института партийного наставничества, повышение профессиональных компетенций, активное применение ротации и многое другое.

Со своими предложениями по модернизации ведущей политической силы страны на совещании также выступили первые заместители председателей Атырауского, Восточно-Казахстанского, Жамбылского и Акмолинского областных филиалов партии.

По итогам совещания Мухтар Кул-Мухаммед поручил обеспечить качественное и своевременное исполнение Конкретного Плана партийной модернизации. В числе поручений Первого заместителя Председателя партии также дальнейшая реализация программы «Рухани жанғыру» и партийного проекта «Сәтті қадам», одно из направлений которого связано с содействием в трудоустройстве и дальнейшем обучении выпускников школ, не преодолевших или не принимавших участих в ЕНТ. В этом году благодаря поддержке нуротановцев 40 972 выпускника смогли продолжить обучение в вузах и организациях ТиПО, 8 361 человек были трудоустроены, 615 человек направлены на курсы подготовки и переподготовки кадров.