Tesla установила рекорд по развитию зарядной сети

В 2017 году Tesla попыталась удвоить число зарядных терминалов в своей сети Supercharger, доведя его до 10 тысяч. Достигнуть поставленной цели производителю электромобилей не удалось – тем не менее, в последние 12 месяцев зарядки строились рекордными темпами.

«Тесла» начала год, имея 770 станций с 5 тысячами (приблизительно) «суперчарджеров». Напомним, к такому терминалу можно одновременно подключить два электрокара. К настоящему времени построено уже 1120 пунктов зарядки, количество терминалов на них чуть перевалило за 8 250 штук. Иными словами, за год число зарядок выросло на 65%.

Стандартный Supercharger выдает ток мощностью в 145 киловатт. При этом одна Model S или Model X принимает не более 120 киловатт. В этом году Tesla представила более компактные 72-киловаттные «суперчарджеры» для городских центров и парков, а также существенно расширила сеть малых зарядок для отелей и ресторанов destination chargers.

Собственная сеть зарядных станций является одним из основных конкурентных преимуществ Tesla перед другими производителями электромобилей. Изначально она создавалась не для непосредственного извлечения прибыли, а чтобы сделать возможными поездки на дальние расстояния и тем самым привлечь больше покупателей, но с тех пор правила использования Supercharger изменились: новые клиенты уже не имеют безлимитного бесплатного доступа, а дл владельцев Model 3 он не предусмотрен в принципе.

Текст: Александр Орехов

Фото: Tesla

Via cartimes