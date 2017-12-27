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В Жамбылской области спасатели оказывают помощь застрявшим на трассе

27 декабря 2017, 11:29

В КЧС напомнили о необходимости соблюдения соответствующих мер безопасности в зимнее время.

27 декабря в 03:00 в Жуалынском районе на автодороге «Алматы-Ташкент», силами спасателей Жамбылской области из застрявших в снежных сугробах авто эвакуированы на станцию Бурное 30 человек. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz.

В этот день с 02.30 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) уполномоченными органами принято решение об ограничении движения на участке автодороги «Алматы-Ташкент» (534-593 км с. Айша Биби до границы ЮКО) для всех видов автотранспорта.

"Сейчас спасатели прибыли на перевал Шакпак и начили работу по эвакуации из автомашин застрявших в снежных сугробах. Добавлю, что Жуалинский район Жамбылской области известен своими суровыми природными условиями в зимнее время", - сообщил Иманкулов.

В КЧС также напомнили о необходимости соблюдения соответствующих мер безопасности в зимнее время, а также посоветовали по возможности отложить поездки за пределы населенных пунктов.

Фото: КЧС МВД РК.


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