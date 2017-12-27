Избран новый зампредседателя Федерации профсоюзов РК

Новым заместителем председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан избран Ерлан Саиров, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.

Об этом стало известно на заседании Исполнительного комитета Федерации профсоюзов РК, где были рассмотрены организационные вопросы. В ходе мероприятия были также избраны председатели территориальных объединений профсоюзов четырех областей. В рамках внутренней ротации кадров Е.Саиров избран заместителем председателя федерации.

Ерлан Бияхметович Саиров, 1970 года рождения, уроженец Восточно-Казахстанской области. В разные годы занимал руководящие должности в Министерстве культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан, в Мажилисе Парламента Республики Казахстан, научным руководителем Общественного фонда «Институт культурного развития». Работал советником председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан.