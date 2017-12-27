Эксперты назвали самое бесполезное изобретение этого года

Замкнули список таких вещиц — шкаф от MakeSpace ("облачное" хранилище для вещей), чайник для приготовления "идеального чая", а также маршрутный автобус Lyft Shuttle, который ничем не отличается от другого городского транспорта.

Соковыжималка Juicero, способная извлекать жидкость из пакетов с фруктовым пюре производства той же самой компании, стала самым бесполезным изобретением 2017 года. Об этом сообщает издание Gizmodo со ссылкой на рейтинг самых ненужных технических новшеств, составленный экспертами, передает Life.

Отмечается, что обладатели устройства, которое стоит 700 долларов, быстро обнаружили, что сами могут выжимать сок из пакетов руками, не прибегая к помощи дорогостоящей соковыжималки.

Второе место в этом списке занимает инициатива Bodega, согласно которой различные автоматы можно устанавливать прямо у себя дома. Помимо того что большинство пользователей в Интернете не оценили подобную идею, они также посчитали оскорбительным для жителей Латинской Америки подобное название проекта.

Замыкает тройку лидеров изобретений по их бесполезности палатка-антистресс. Авторы идеи предлагают использовать обычную переносную палатку даже в рабочем офисе, если человек внезапно оказывается подвержен стрессу и чувствует себя некомфортно.

Фото: theverge.com.