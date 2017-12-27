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Внесены изменения в утвержденные цены на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые ГК «Правительство для граждан»
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Аннотация к документу: Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 365 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 «Об утверждении цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые Государственной корпорацией «Правительство для граждан» (не введен в действие)
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В частности, изменения затронули цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые Государственной корпорацией «Правительство для граждан» по государственному техническому обследованию зданий, сооружений и (или) их составляющих, в сфере определения стоимости объектов налогообложения, которые изложены в следующей редакции согласно приложению к приказу.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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