В частности, изменения затронули цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые Государственной корпорацией «Правительство для граждан» по государственному техническому обследованию зданий, сооружений и (или) их составляющих, в сфере определения стоимости объектов налогообложения, которые изложены в следующей редакции согласно приложению к приказу.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.