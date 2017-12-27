В Алматы два сотрудника ДГД подозреваются в мошенничестве

Два сотрудника службы экономических расследований (СЭР) ДГД по г.Алматы задержаны и водворены в ИВС ДВД по подозрению в совершении преступления, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

Как поясняется, они задержаны 4 декабря «по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 3 п. 1,2 УК РК (мошенничество) по заявлению гр. «С».

«Данные лица 19 октября 2017 года, представившись сотрудниками службы экономических расследований, под угрозой привлечения к ответственности по факту осуществления незаконного предпринимательства, мошенническим путем завладели денежными средствами гр.»С» в размере 10 тыс. долларов США», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

КГД МФ РК информирует о том, что информацию о противоправных действиях должностных лиц органов государственных доходов, можно сообщить в Управление внутренней безопасности КГД МФ РК и в территориальные подразделения внутренней безопасности, а также по телефонам: 8 (7172) 709820, Call-центр – 1412, 8-800-080-64-52.