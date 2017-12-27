Курс биткоина растет после рекордного падения

На прошлой неделе биткоин потерял больше половины своей стоимости.

Биткоин торгуется в плюсе после падения на 26,85% на прошлой неделе, следует из данных торгов, передает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10.50 аст самая популярная в мире криптовалюта дорожала на 12,09% — до 16,77 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин рос в цене на 11,77%, до 16,35 тысячи долларов, на GDAX — на 4,08%, до 16,43 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, курс вырос на 4,24%, до 16,41 тысячи долларов.

На прошлой неделе биткоин потерял больше половины своей стоимости, подешевев до 13 тысяч долларов и ниже, отмечает агентство Рейтер. Перед падением курс биткоина доходил до 20 тысяч долларов.

Эксперты считают, что снижение курса на прошлой неделе — естественная коррекция после уверенного роста цен.

"Последнее движение цен (резкое снижение — прим. ред.) показывает, что биткоин по-прежнему является спекулятивным капиталовложением. На торгах биткоином сохраняется огромная волатильность", — приводит агентство Рейтер мнение главного стратега мирового рынка Invesco Кристины Хупер.

При этом с начала года биткоин подорожал примерно в 20 раз.

Что касается других криптовалют, то Ethereum поднималась в цене на 1,09%, до 783,7 доллара, Bitcoin Cash — на 1,4%, до 3,05 тысячи долларов, Ripple — дорожала на 9,58%, до 1,23 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 615,515 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович.